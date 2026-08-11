Ремонт школы № 27 в Пензе идет с опережением графика

Учеба

Ремонт школы № 27 в Пензе идет с опережением графика
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На первом этапе капитального ремонта школы № 27 в Пензе сделали больше запланированного. Подрядчик должен был только обновить кровлю, но фронт работ значительно расширили, сообщили в областном министерстве образования.

Учреждение, расположенное на улице Островского, имеет особый статус. 25% учеников здесь с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями.

Ремонт школы № 27 в Пензе идет с опережением графика

Капитальный ремонт школы продлится 2 года. На первый этап (2026 год) была намечена замена кровли. На эту цель выделили более 19,4 млн рублей (почти 15,7 млн - из федерального бюджета).

На второй этап (2027 год) запланирован основной объем работ: ремонт фасада с утеплением, ремонт входных групп, замена оконных блоков, систем отопления, водоснабжения, водоотведения и вентиляции, электромонтажные работы, устройство пожарной сигнализации и сетей связи, отделка помещений. Стоимость второго этапа - 111,7 млн рублей.

«На сегодняшний день (11 августа. - Прим. ред.) работы по кровле выполнены на 100%. Готовность фасада составляет порядка 30%. Обязательно запустим отопление в начале сезона, все готово. Параллельно с ремонтом кабинетов выполняются работы по электрике, сантехнике, водоснабжению и водоотведению. Постараемся в начале лета 2027 года полностью подготовить школу к новому, 2027/28 учебному году», - сообщил директор строительной компании Алексей Савичев.

По контракту ремонт должен быть окончен до 15 августа 2027-го.

Ремонт школы № 27 в Пензе идет с опережением графика

Школу оснастят новым оборудованием. Его поставка запланирована на июль-август следующего года. Из бюджетов различных уровней на эту закупку предусмотрено более 9,2 млн рублей (8,4 млн - из федерального бюджета).

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