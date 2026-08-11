В Пензе приемку прошли 90% учреждений образования

В Пензе в штатном режиме проходит подготовка к 1 Сентября. По данным на вторник, 11 августа, более 90% объектов системы образования уже приняты.

«210 учреждений из 225 прошли приемку. Завтра у нас заключительный день, все объекты будут проверены. Опасений нет», - сообщил начальник городского управления образования Юрий Каленов.

Учреждения проверили сотрудники Росгвардии, а также городского управления по делам ГОЧС. Школы дополнительно получают учебники, рассказали в региональном минобре.

Ранее стало известно о том, что в новом учебном году в школах Пензы будут работать более 100 молодых педагогов. Это местные выпускники, которые познакомились с коллективами во время прохождения стажировки.

В областном центре требуется закрыть потребность в учителях математики, физики, информатики и русского языка.