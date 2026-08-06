Школу в Пачелме обязали приобрести Конституцию и флаг Красного Креста

Учеба

Школу в Пачелме обязали приобрести Конституцию и флаг Красного Креста
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В Пачелме суд возложил на школу № 1 обязанность оснастить кабинет основ безопасности и защиты Родины надлежащим образом.

Как показала проверка, в классе отсутствовали положенные: Конституция РФ, текст Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», общевоинские уставы ВС РФ, набор плакатов или электронные издания «Ордена России», санитарно-хозяйственное имущество, флаг Красного Креста.

Наличие всего этого требует инструкция об организации обучения школьников начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.

Приобрести перечисленное потребовали в течение 6 месяцев со дня вступления решения в силу, сообщили в Пачелмском районном суде.

Уроки по основам безопасности и защиты Родины заменили ОБЖ с 1 сентября 2024 года. Они включают в себя расширенный курс начальной военной подготовки.

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