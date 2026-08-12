В Кузнецке школы и детсады прошли приемку перед 1 Сентября

В Кузнецке все объекты системы образования прошли приемку перед новым учебным годом. Это 14 школ (8 928 учащихся), 11 детсадов (2 960 воспитанников) и 5 учреждений дополнительного образования (4 863 человека).

В рамках комплексной проверки оценивались санитарное состояние и организация питания, антитеррористическая защищенность, доступность для маломобильных групп населения, пожарная безопасность, соблюдение норм охраны труда и др.

По всем этим параметрам учреждения признаны готовыми к 1 Сентября.

Устранить имевшиеся недостатки удалось за счет выделения средств на ремонт кабинетов, коридоров, заборов, закупку учебников, огнетушителей, оргтехники и мебели.

Школу № 14 закрыли на капитальный ремонт, детей временно перевели в школу № 4.

«Укомплектованность педагогическими работниками составляет 96,8%. В текущем году ожидается трудоустройство 7 педагогов, получивших ранее целевые направления. Наблюдается положительная динамика в возрастной структуре педагогического состава, растет доля учителей в возрасте до 35 лет, при этом сокращается численность педагогов старше 60», - отметили в администрации Кузнецка.