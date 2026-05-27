Затраты на семейное образование хотят частично компенсировать

В России предложили оказывать социальную поддержку родителям, чьи дети перешли на семейное обучение. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму РФ во вторник, 26 мая. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предложили ежегодно компенсировать часть затрат семей на данную форму образования детей.

Кроме того, законопроект устанавливает порядок прохождения ежегодной промежуточной и государственной итоговой аттестации для тех, кто получает образование в форме семейного обучения или самообразования.

«Многие родители детей, находящихся на семейном обучении, ссылаются на правовую неопределенность формулировки пункта 3 статьи 17 Федерального закона, которая, по их мнению, не обязывает обучающихся, осваивающих основную общеобразовательную программу в форме семейного образования, проходить промежуточную аттестацию и это право реализуется ими по собственному усмотрению», - говорится в пояснительной записке.

Нововведение устраняет этот пробел. Родители будут обязаны во взаимодействии с образовательной организацией составлять график прохождения промежуточной и итоговой аттестации.

Если законопроект примут, он вступит в силу 1 января 2027 года.

