Для городищенских школ закупили пособия и музыкальные инструменты

Учеба

Для городищенских школ закупили пособия и музыкальные инструменты
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Для 6 школ Городищенского района закупили новое оборудование. Его получили 2 учебных заведения села Средняя Елюзань, 2 - в поселке Чадаевка, по 1 - в селе Архангельском и в Нижней Елюзани.

В кабинетах физики появились электрофорные машины, маятники Максвелла, трубки Ньютона, шары Паскаля, демонстрационные полосовые магниты, в кабинетах ИЗО - наглядные пособия.

В музыкальные классы поступили шумовые музыкальные инструменты.

«Специалисты отмечают, что обновление материально-технической базы позволит учащимся глубже осваивать школьные дисциплины», - указали в областном правительстве.

Поставки в школьные кабинеты физики, музыки и изобразительного искусства в школы идут согласно плану на 2026 год. В 2025-м модернизировали кабинеты труда и ОБЗР (сокращенное название предмета «Основы безопасности и защиты Родины»).

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