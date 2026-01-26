Кабинеты труда и ОБЗР в пензенских школах оснастили по-новому

В 2025 году в Пензенской области в 16 школах провели капитальный ремонт. Наряду с наружным обновлением прошла модернизация кабинетов труда и ОБЗР (сокращенное название предмета «Основы безопасности и защиты Родины»).

В частности, ученики никольской школы № 4 могут учиться визуализировать архитектурные проекты, создавать игровых персонажей, работать с анимацией и спецэффектами. В школу села Бикмурзино привезли реалистичный манекен «Зарница 2.0», костюмы ОЗК, противогазы, шины для фиксации частей тела при переломах, компасы.

«Современное оснащение кабинетов позволяет школьникам детально изучать базу в соответствии с госстандартами. Практические занятия с использованием новых технологий делают процесс обучения живым и понятным. Так школа закладывает базу для подготовки будущих инженеров и технических специалистов», - отметили в областном минобре.

В целом по России новое оборудование для кабинетов труда и ОБЗР получили в прошлом году 86 школ. Список составляется адресно, исходя из нуждаемости. В учебные заведения, где преобразования уже прошли, дополнительных поставок нет.

Для занятий по курсу ОБЗР предусмотрены тактические тренажеры, макеты для изучения гражданской обороны и защиты от терроризма, а также средства индивидуальной защиты и наборы для оказания первой помощи. В кабинетах труда появились многофункциональные станки, 3D-принтеры, наборы для робототехники и комплекты инструментов для швейных, кулинарных и столярных мастерских.

На 2026-й запланирована модернизация кабинетов музыки, изобразительного искусства и физики.