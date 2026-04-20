84 833 пензенских школьника примут участие в ВПР

В понедельник, 20 апреля, в Пензенской области, как и во всей России, стартовал период проведения всероссийских проверочных работ. В этом году в испытаниях примут участие 84 833 школьника региона.

ВПР организуют для учеников 4-8-х и 10-х классов (те, кто участвует в других национальных образовательных исследованиях, освобождены). Работы займут от 45 до 90 минут в зависимости от предмета, уточнили в областном минобре.

«Всероссийские проверочные работы проводятся для оценки качества знаний школьников и их соответствия государственным образовательным стандартам. Проверку работ осуществляют экспертные комиссии, созданные на базе самих школ. Решение о том, выставлять ли оценки в журнал по итогам ВПР, каждая образовательная организация принимает самостоятельно, опираясь на свои внутренние правила», - рассказала консультант управления образовательной политики минобра Ольга Богданова.

Школы сами устанавливают даты испытаний, поэтому расписание в разных учебных заведениях может отличаться.

Все дети обязательно сдают русский язык и математику.

Четвероклассники демонстрируют знания еще по одному предмету, который выбирается случайным образом: по окружающему миру, литературе либо иностранному языку.

«Для учеников 5-8-х и 10-х классов к обязательным ВПР добавятся два предмета по случайному выбору (по одному из гуманитарного и естественно-научного блоков). В 5-х и 6-х классах в этот список входят история, литература, биология, география и иностранный язык. В 7-х и 8-х классах к ним добавляются физика и информатика, а восьмиклассникам и десятиклассникам может также выпасть обществознание», - пояснили в минобре.

Работы будут проводиться вплоть до 20 мая.

Кстати, в этом году сроки сместились, в 2025-м проверки проходили в период с 11 апреля по 16 мая.