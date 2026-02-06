В 2026 году сместились сроки проведения ВПР в школах

В 2026 году сместились сроки проведения всероссийских проверочных работ в школах, они пройдут с 20 апреля по 20 мая (в 2025-м - с 11 апреля по 16 мая).

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что регионам нельзя устанавливать единый день ВПР. Учебным заведениям необходимо самостоятельно выбрать даты в рамках определенного периода. При этом не допускается создание лишней бюрократической нагрузки на педагогов.

«Мероприятия по оценке качества образования не должны становиться причиной наказаний учителей и школ за недостижение показателей в каких-то рейтингах. К таким моментам нужно относиться очень аккуратно и выверенно. Надо строго следовать рекомендациям, которые мы даем», - заявил Музаев.

Он подчеркнул значимость объективных результатов ВПР и предостерег от составления рейтингов на их основе.

В Рособрнадзоре напомнили, что нельзя проводить проверочные работы после уроков или во время каникул, запрещено брать с родителей или преподавателей деньги на покупку бумаги и картриджей для печати заданий, не рекомендуется заставлять приобретать сборники для подготовки к ВПР.

«Варианты ВПР не должны передаваться учителям и ученикам для предварительного ознакомления и прорешивания», - заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось о смещении сроков основного периода проведения ЕГЭ в школах. Если в 2025-м он начинался еще в мае, то в 2026 году - с 1 июня.