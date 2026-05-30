Стало известно, будут ли оценки за поведение в первом классе

Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение. Об этом говорится в приказе Минпросвещения РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Поведение детей с ограниченными возможностями здоровья станут оценивать с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

В следующем учебном году планируется ввести оценки за поведение в 10 школах каждого региона РФ, а в 2028-м - уже во всех образовательных учреждениях.

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, осуществляется педагогическими, руководящими работниками организации, а также иными лицами, на которых возложены соответствующие обязанности, и может сопровождаться выставлением оценок поведения обучающихся в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, по следующей шкале: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое», - указывается в приказе.

Оценивать поведение детей собираются коллегиально, при участии классных руководителей, учителей-предметников и психологов.