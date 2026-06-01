1 июня пензенские выпускники будут сдавать историю, литературу и химию

В понедельник, 1 июня, стартовал основной период сдачи ЕГЭ, который продлится до 9 июля. В Пензенской области в нем примут участие 4 910 человек.

В первый день выпускникам предстоит продемонстрировать знания по истории, литературе и химии. 4-го и 8-го числа они будут сдавать обязательные предметы - русский язык и математику соответственно.

11 июня участников ждут испытания по обществознанию и физике, 15-го - по биологии, географии и письменной части иностранных языков, 18-го и 19-го - по информатике и устной части иностранных языков.

8 и 9 июля выпускники текущего года смогут пересдать один из предметов по выбору.

В регионе будет задействовано 33 пункта проведения экзаменов. Все их тщательно проверили перед началом итоговой аттестации.

В этом году основное внимание уделяется алгоритму действий участников при объявлении беспилотной или ракетной опасности. Соответствующие инструкции довели до каждой образовательной организации.

Так, если сообщение об угрозе поступило до 10:00, то есть до старта экзамена, процедура не начинается: все должны находиться в безопасном месте до отбоя.

Если тревогу объявят после 10:00, когда ЕГЭ уже идет, участникам под руководством организаторов придется покинуть аудиторию и направиться в укрытие. Экзаменационные материалы останутся на рабочих местах, время выхода зафиксируют, аудиторию запрут на ключ.

После отбоя тревоги участники вправе вернуться в аудиторию и продолжить работу. Речь идет о случаях, когда действие режима длилось до 3 часов. Фактическое время, затраченное на пребывание в укрытии, добавят к общей продолжительности экзамена. Новое время окончания процедуры зафиксируют на информационном стенде.

Если же продолжительность прерывания экзамена достигнет 3 часов, ЕГЭ завершится для всех.