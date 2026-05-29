Перед сдачей ЕГЭ в школах региона проверили все подвалы

В Пензенской области в преддверии основного периода сдачи ЕГЭ проверили готовность пунктов проведения экзаменов.

В этом году основное внимание уделяется алгоритму действий участников при объявлении беспилотной или ракетной опасности. Соответствующие инструкции довели до каждой образовательной организации.

«Сегодня мы проверили все, даже подвалы, рассмотрели разные варианты. Поэтому к любой ситуации мы готовы. Думаю, что все пройдет в тихом, спокойном и рабочем режиме», - отметила врио министра образования Лариса Казакова.

Основной период ЕГЭ стартует 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. 4-го и 8-го числа школьникам предстоит сдать обязательные предметы - русский язык и математику соответственно.

11 июня участников ждут испытания по обществознанию и физике, 15-го - по биологии, географии и письменной части иностранных языков, 18-го и 19-го - по информатике и устной части иностранных языков.

8 и 9 июля выпускники текущего года смогут пересдать один из предметов по выбору.

«В основном периоде ГИА-11 примут участие 4 910 выпускников, для чего будет задействовано 33 пункта проведения экзаменов», - уточнили в региональном минобре.