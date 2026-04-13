Снизилось число выпускников аспирантуры и ординатуры

На конец 2025 года в Пензенской области численность аспирантов, ординаторов и докторантов превышала 1 550 человек. О показателях подготовки высококвалифицированных кадров в регионе рассказали в Пензастате.

В 2025 году в аспирантуру приняли 157 человек, самыми популярными специальностями оказались информационные технологии и телекоммуникации; агрономия, лесное и водное хозяйство; компьютерные науки и информатика, математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; экономика и право.

На конец года в Пензенской области на этой ступени системы высшего образования были 518 человек, в том числе 3 гражданина из Алжира и Китая. Большинство аспирантов - мужчины (86,5%), самая большая возрастная группа среди них - 25-летние (22,4%).

В 2025 году выпустились 92 аспиранта, из которых защитили диссертацию 11 (в 2024-м - 103 и 9 соответственно).

В ординатуру были приняты 525 человек, большинство их женщины (335). Самые востребованные специальности - терапия и стоматология общей практики.

Общая численность ординаторов на конец 2025 года составляла 1 044 человека, в основном возраста 23-25 лет (66,4%).

Выпустились в прошлом году 399 ординаторов (в 2024-м - 408).

В докторантуру в 2025-м приняли троих, и к концу года общая численность докторантов составляла 9 человек (в 2024-м - 7). Выпустился 1 (в 2024-м - 2).