Рособрнадзор предостерег от необдуманных поступков на ЕГЭ

С понедельника, 1 июня, стартует основной период сдачи ЕГЭ. Рособрнадзор предупреждает выпускников, что в каждом пункте будут работать камеры, и предостерегает от необдуманных поступков.

«Аудитории охвачены видеонаблюдением на 100%. Даже при возможных сбоях интернета все записи сохраняются и будут проанализированы как наблюдателями, так и нейросетью», - подчеркнули в ведомстве.

Для онлайн-наблюдения за ходом экзаменов в 2026 году в России организовали 39 ситуационных центров, большинство из которых созданы на базе педагогических вузов.

Мониторинг будут вести в основном студенты. В их задачи входит оперативная фиксация меток о нарушениях, чтобы была возможность быстро отработать ситуацию в пункте и при подтверждении информации удалить участника.

«По итогам экзаменационной кампании и анализа качества меток, поставленных наблюдателями, Рособрнадзор отметит онлайн-наблюдателей, которые наиболее качественно вели мониторинг», - пояснили в ведомстве.

В 2025 году в Пензенской области за нарушения с ЕГЭ были удалены 7 выпускников. 3 человека пронесли в аудитории мобильные телефоны, 4 - письменные заметки и справочные материалы.