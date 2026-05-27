Рособрнадзор предостерег от необдуманных поступков на ЕГЭ

Учеба

Рособрнадзор предостерег от необдуманных поступков на ЕГЭ
Печать
Max

С понедельника, 1 июня, стартует основной период сдачи ЕГЭ. Рособрнадзор предупреждает выпускников, что в каждом пункте будут работать камеры, и предостерегает от необдуманных поступков.

«Аудитории охвачены видеонаблюдением на 100%. Даже при возможных сбоях интернета все записи сохраняются и будут проанализированы как наблюдателями, так и нейросетью», - подчеркнули в ведомстве.

Для онлайн-наблюдения за ходом экзаменов в 2026 году в России организовали 39 ситуационных центров, большинство из которых созданы на базе педагогических вузов.

Мониторинг будут вести в основном студенты. В их задачи входит оперативная фиксация меток о нарушениях, чтобы была возможность быстро отработать ситуацию в пункте и при подтверждении информации удалить участника.

«По итогам экзаменационной кампании и анализа качества меток, поставленных наблюдателями, Рособрнадзор отметит онлайн-наблюдателей, которые наиболее качественно вели мониторинг», - пояснили в ведомстве.

В 2025 году в Пензенской области за нарушения с ЕГЭ были удалены 7 выпускников. 3 человека пронесли в аудитории мобильные телефоны, 4 - письменные заметки и справочные материалы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
школа экзамен ученик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!