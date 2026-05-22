В Пензенской области введен штраф для студентов-целевиков

В Пензенской области ввели штраф для студентов-целевиков, которые нарушили условия договора с заказчиком, оплачивающим их обучение. Соответствующее решение было принято на сессии регионального Законодательного собрания в пятницу, 22 мая.

Речь идет о медицинских и фармацевтических специальностях как высшего, так и среднего образования.

Штраф будет взиматься в двукратном размере компенсации, установленной в качестве возмещения бюджетных расходов. Полученные средства поступят в областной бюджет.

Взыскание расходов предусмотрено в случаях, когда студент отказался работать по профессии в конкретной организации установленный срок (как правило, это 3-5 лет) или расторг договор в одностороннем порядке.

Областное правительство наделили полномочиями по определению размера, установлению порядка выплаты и внесения в бюджет указанных компенсации и штрафа, уточнили в Заксобре.

