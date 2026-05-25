Число платных мест в вузах продолжат сокращать

В 2026—2027 учебном году в вузы примут на 47 тысяч меньше платников. Сильнее всего сокращение коснется юристов (-13,9 тысячи коммерческих мест, 17,9%), управленцев (-7,4 тысячи, 17,1%) и экономистов (-7,3 тысячи, 15,6%). Специальности не слишком востребованы на рынке труда.

Также ощутимо сократят места для тех, кто хочет на коммерческой основе изучать государственное и муниципальное управление (-3,4 тысячи) и рекламу и связи с общественностью (-2,3 тысячи).

К 2027—2028 учебному году предельное количество платных мест еще пересмотрят, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Департамент государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ.

Принимая решение, межведомственная рабочая группа по вопросам платного обучения при Минобрнауки обращала внимание на профильность университета, наличие в регионе вузов, ведущих подготовку по идентичным направлениям, комплектность групп, баллы ЕГЭ у абитуриентов и численность иностранцев.

Так, чаще всего уменьшали число платных мест в университетах, где средний балл ЕГЭ был ниже 50. Преимущественно сокращение коснулось очно-заочной и заочной формы обучения.

