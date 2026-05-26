Утвержден график проведения ВПР в 2027 году

Рособрнадзор утвердил график проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах в 2026/27 учебном году.

Согласно приказу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, ВПР, как обычно, пройдут для 4-8-х и 10-х классов.

Писать работы школьники будут с 19 апреля по 21 мая в течение 1 или 2 уроков, не более чем 45 минут каждый.

Конкретные даты испытаний школы устанавливают сами, поэтому расписание в разных учебных заведениях может отличаться.

Русский язык и математику сдают все дети обязательно, остальные предметы - по случайному выбору.

В 2026 году ВПР проводились с 20 апреля по 20 мая, в 2025-м - с 11 апреля по 16 мая.

