Можно ли не явиться на пересдачу ЕГЭ - ответ Рособрнадзора

Рособрнадзор продолжает публиковать ответы на распространенные вопросы школьников и их родителей по поводу ЕГЭ.

Так, часть обращений поступила от учеников 10-х классов.

Один из них, к примеру, поинтересовался, можно ли указать в заявлении на сдачу любые предметы, даже те, по которым не числится в профильном классе школы.

«Да. По порядку для получения аттестата обязательно нужно сдать русский язык и математику (базу или профиль). Остальные любые предметы можно выбрать по своему желанию, независимо от того изучали или нет их на профильном уровне», - уточнили в Рособрнадзоре.

Дан ответ и на вопрос о том, когда ребенок, сдавший ЕГЭ по математике после 10-го класса и получивший неудовлетворительный результат, сможет пересдать экзамен, - в 11-м классе.

Несколько вопросов касались дисциплинарных моментов.

Например, в Рособрнадзоре подчеркнули, что в аудиторию нельзя брать воду в непрозрачной бутылке, чай в термосе. Допустима только вода в прозрачной закрытой бутылке без этикеток и надписей.

На вопрос о том, «можно ли прийти на ЕГЭ в шортах и футболке, если будет жарко, или обязательно быть при параде», в Рособрнадзоре ответили так: «Официально в правилах проведения ЕГЭ нет требований к форме одежды. Но внешний вид должен быть аккуратным».

Интересовало школьников и то, могут ли их выпустить из аудитории в туалет уже в первый час сдачи экзамена. Подобные запреты не установлены.

Ряд вопросов был посвящен пересдаче ЕГЭ.

В частности, выпускники хотели узнать, можно ли использовать вторую попытку не только 8 или 9 июля, но и в резервные дни.

«Пересдать в резервные дни можно только обязательные предметы (русский язык или математику), если по одному из них получен неудовлетворительный результат. Пересдача для улучшения результата по любому предмету возможна только в дополнительные дни - 8 и 9 июля», - пояснили в надзорном ведомстве.

Если подать заявление на пересдачу, а потом не прийти на нее, первый результат не аннулируют. Он аннулируется только тогда, когда поступают новые баллы.

Кроме того, будущим участникам ЕГЭ напомнили, что возможность пересдачи распространяется лишь на выпускников текущего года.