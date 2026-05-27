Глава Пензы об итогах последнего звонка: Ребята отдыхали культурно

В день празднования последнего звонка в Пензе не зарегистрировали ни одного происшествия. Об этом глава города Олег Денисов сообщил в среду, 27 мая.

«Сотрудники управления образования, районных администраций и правоохранительных органов проверили места массового отдыха молодежи. Ни одного правонарушения - это хороший показатель. Значит, ребята отдыхали культурно и безопасно», - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что это результат серьезной подготовки и совместной работы всех служб.

«В течение дня проводились рейды по торговым точкам, чтобы исключить продажу алкоголя. В итоге обследовали 130 объектов и составили 6 протоколов. Виновных обязательно привлечем к административной ответственности», - добавил Олег Денисов.

В 2026 году в Пензе из школ выпускаются 5 857 девятиклассников и 2 563 одиннадцатиклассника. 26 мая во всех учебных заведениях состоялись торжественные линейки с поднятием государственного флага РФ и исполнением гимна страны.

