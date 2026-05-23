Назван способ, позволяющий побороть страх на ЕГЭ

Психолог Анастасия Лысакова предложила легализовать панику, чтобы побороть приступ страха на ЕГЭ.

Такой метод помог ей сдать 4 экзамена. По словам эксперта, он очень эффективный.

«Как только вы открыли контрольно-измерительные материалы (КИМы), запрещено начинать решать сразу. Нужно прочитать все от корки до корки, а затем засечь три минуты на осознанный страх. Проходит 3 минуты - тебе придется решать тест. Ты его открываешь и делаешь», - рассказала Лысакова в беседе с «Радио 1».

По мнению эксперта, такой подход - признак «взрослой позиции», когда человек не давит эмоции, а выделяет для них время.

Также психолог подчеркнула важность ритуалов перед экзаменом. Они снижают уровень стресса.

«Ритуалы вроде совместных объятий перед входом в школу действительно снижают уровень кортизола. В то время как фразы учителей: «Ты обязан сдать на 100» работают как якорь провала», - отметила она.

Психолог добавила, что к ЕГЭ необходимо основательно готовиться, но во время самого экзамена нужно придерживаться лозунга «Будь что будет». Это лучшая самомотивация.