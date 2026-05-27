В вузах могут отказаться от дипломных работ в пользу устного экзамена

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что из-за развития искусственного интеллекта, возможно, придется отказаться от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена.

Это позволит объективно оценить реальные знания и компетенции студента, заявил глава министерства во вторник, 27 мая, на круглом столе, посвященном использованию ИИ в обучении.

Фальков отметил, что в дипломных работах выросла доля сгенерированного нейросетями текста. Чаще всего студенты используют ИИ для написания введения и заключения, сообщает «Парламентская газета».

По статистике, чаще к нейросетям обращаются обучающиеся на экономических специальностях (до 60%).

Министр подчеркнул, что нужны новые подходы к оценке выпускных работ и совершенствование систем антиплагиата. Последние сейчас можно использовать лишь как дополнительный инструмент: они не всегда различают сгенерированный текст.

