В день последнего звонка в Пензе будут следить за выпускниками

Учеба

В день последнего звонка в Пензе будут следить за выпускниками
Печать
Max

В день последнего звонка выпускники могут совершить обидную ошибку, которая негативно повлияет на их дальнейший жизненный путь. Глава Пензы Олег Денисов считает, что допустить этого нельзя.

«В течение дня нужно организовать выездные мероприятия с участием сотрудников управления образования, комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы уберечь детей от несчастных случаев, а также не допустить распития алкогольных напитков обучающимися», - заявил он на аппаратном совещании в понедельник, 25 мая.

Праздники в школах состоятся 26-го числа. Торжественные линейки начнутся с поднятия Государственного флага России и исполнения гимна страны.

«Для поддержания правопорядка запланировано дежурство охраны учебных заведений, присутствие медработника, который при необходимости сумеет оказать первую помощь», - отметили в городской администрации.

Как обычно, в этот день в Пензе (с 10:00 до 22:00) не будут продавать алкоголь. Торговля спиртным запрещена региональным законодательством.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
школа ученик праздник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!