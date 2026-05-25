В день последнего звонка в Пензе будут следить за выпускниками

В день последнего звонка выпускники могут совершить обидную ошибку, которая негативно повлияет на их дальнейший жизненный путь. Глава Пензы Олег Денисов считает, что допустить этого нельзя.

«В течение дня нужно организовать выездные мероприятия с участием сотрудников управления образования, комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы уберечь детей от несчастных случаев, а также не допустить распития алкогольных напитков обучающимися», - заявил он на аппаратном совещании в понедельник, 25 мая.

Праздники в школах состоятся 26-го числа. Торжественные линейки начнутся с поднятия Государственного флага России и исполнения гимна страны.

«Для поддержания правопорядка запланировано дежурство охраны учебных заведений, присутствие медработника, который при необходимости сумеет оказать первую помощь», - отметили в городской администрации.

Как обычно, в этот день в Пензе (с 10:00 до 22:00) не будут продавать алкоголь. Торговля спиртным запрещена региональным законодательством.