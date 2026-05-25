Обнародован подробный алгоритм действий при угрозе во время ЕГЭ

Министерство образования Пензенской области опубликовало подробный алгоритм действий при получении сигналов «Ракетная опасность» или «Беспилотная опасность» во время проведения ЕГЭ.

Если сообщение поступило до 10:00, то есть до старта экзамена, процедура не начинается - все находятся в безопасном месте до отбоя.

Если угроза возникнет после 10:00, когда ЕГЭ уже идет, участникам под руководством организаторов придется покинуть аудиторию и направиться в укрытие. Экзаменационные материалы останутся на рабочих местах, время выхода зафиксируют, аудиторию запрут на ключ.

«После получения сигнала отбоя тревоги участники вправе вернуться в аудиторию для продолжения выполнения работы. Решение о продолжении или досрочном завершении экзамена принимается индивидуально каждым участником», - подчеркнула министр образования региона Лариса Казакова.

Речь идет о случаях, когда действие режима длилось до 3 часов. Фактическое время, затраченное на пребывание в укрытии, добавят к общей продолжительности экзамена. Новое время окончания процедуры зафиксируют на информационном стенде.

Если же продолжительность прерывания экзамена достигла 3 часов, ЕГЭ завершается для всех.

«Данные меры направлены на обеспечение максимальной безопасности и минимизацию стресса для выпускников. Все организационные мероприятия проводятся под строгим контролем», - заключила Лариса Казакова.

