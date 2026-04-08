В Пензе стоимость дня в пришкольных лагерях выросла меньше чем на 3 руб.

Один день пребывания ребенка в пришкольном лагере в Пензе обойдется родителям в 71 рубль 30 копеек. Об этом говорится в докладе, подготовленном городской администрацией к заседанию в думе в среду, 8 апреля.

В прошлом году стоимость дня составляла 68 рублей 50 копеек.

В Пензе в июне работу лагерей с дневным пребыванием организуют на базе 46 школ. Продолжительность смены - 21 день.

Запланирован отдых 6 280 детей, в том числе 1 310 находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Для оформления ребенка в пришкольный лагерь родителям необходимо обратиться с заявлением в администрацию общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок», - говорится в докладе.