Оценки за поведение могут ввести в школах уже в этом году

Минпросвещения РФ подготовило проект приказа, который предусматривает выставление оценок за поведение в школе. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство предложило внести изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнить пункт 25 в нем таким абзацем: «Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся».

Оценки за поведение могут начать выставлять уже с 1 сентября 2026-го.

Известно, что с 1 сентября прошлого года в школах 7 регионов РФ в качестве эксперимента стали оценивать поведение учеников. Проект запустили в Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чечне и Мордовии. Он был рассчитан на 4 месяца, то есть до конца декабря 2025 года.

Всего опробовали три варианта оценивания: «зачет - незачет» (хорошее поведение или плохое), пятибалльную шкалу и трехбалльную систему (неудовлетворительно, удовлетворительно, образцовое поведение).