Стало известно количество пензенских учащихся, досрочно сдающих ЕГЭ

В Пензенской области ЕГЭ досрочно собираются сдать 17 человек, рассказали в региональном минобре.

Досрочный период итоговой аттестации стартует 20 марта и продлится до 10 апреля. Испытания распределены так:

- 20 марта (пятница) - география, литература;

- 24 марта (вторник) - русский язык;

- 27 марта (пятница) - математика базового уровня, профильного уровня;

- 31 марта (вторник) - биология, иностранные языки (письменная часть), физика;

- 3 апреля (пятница) - иностранные языки (устная часть);

- 7 апреля (вторник) - информатика, обществознание;

- 10 апреля (пятница) - история, химия.

В регионе в числе досрочно сдающих - 8 выпускников этого года и 9 студентов учреждений среднего профессионального образования.

Всего в Пензенской области на ЕГЭ зарегистрировались 5 246 человек. Самым популярным предметом является профильная математика, на втором месте - обществознание.