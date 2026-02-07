Стало известно количество пензенских учащихся, досрочно сдающих ЕГЭ

В Пензенской области ЕГЭ досрочно собираются сдать 17 человек, рассказали в региональном минобре.
Досрочный период итоговой аттестации стартует 20 марта и продлится до 10 апреля. Испытания распределены так:
- 20 марта (пятница) - география, литература;
- 24 марта (вторник) - русский язык;
- 27 марта (пятница) - математика базового уровня, профильного уровня;
- 31 марта (вторник) - биология, иностранные языки (письменная часть), физика;
- 3 апреля (пятница) - иностранные языки (устная часть);
- 7 апреля (вторник) - информатика, обществознание;
- 10 апреля (пятница) - история, химия.
В регионе в числе досрочно сдающих - 8 выпускников этого года и 9 студентов учреждений среднего профессионального образования.
Всего в Пензенской области на ЕГЭ зарегистрировались 5 246 человек. Самым популярным предметом является профильная математика, на втором месте - обществознание.