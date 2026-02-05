6 февраля в школах Пензенской области возобновят занятия

В Пензенской области улучшается погода. В связи с этим занятия в школах, а также у студентов 1-2-го курсов колледжей возобновляются, сообщили в четверг, 5 февраля, в региональном министерстве образования.

6-го числа уроки и пары проведут по плановому учебному расписанию.

Ранее в регионе очные занятия в образовательных учреждениях приостановили из-за сильных морозов. Синоптики ожидали, что местами температура опустится до -30...-32 градусов.

Уроки в школах отменили 3, 4 и 5 февраля. Студенты 1-2-го курсов колледжей могли не посещать занятия 4-го и 5-го числа.

По прогнозам синоптиков, в регионе станет чуть теплее с 6 февраля.