5 февраля в Пензенской области снова отменяют уроки в школах

В целях сохранения здоровья обучающихся Министерство образования Пензенской области рекомендует отменить в четверг, 5 февраля, занятия в школах для всех классов и в колледжах - для студентов 1-2-го курсов.

По данным Приволжского УГМС, местами по региону ожидается -30...-32°C.

«По запросу родителей (законных представителей) обучающихся в школах необходимо организовать работу дежурных групп. Родители дошкольников самостоятельно принимают решение о посещении детских садов», - уточнили в минобре.

Уроки в школах, таким образом, из-за аномальных холодов отменяют третий день подряд.

По прогнозам синоптиков, в регионе станет чуть теплее с 6 февраля.