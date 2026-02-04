127 пензенских выпускников написали итоговое сочинение еще раз

В среду, 4 февраля, в первый дополнительный срок 136 выпускников прошли итоговые испытания: 127 писали сочинение, 9 - изложение.

3 декабря итоговое сочинение сдавали 4 872 11-классника, изложение - 50. Большинство (свыше 99,3%) получили «зачет», сообщили в областном минобре.

Дополнительный срок предусмотрен для тех, кто получил «незачет» в основной. Его предоставляют также пропустившим экзамен или не закончившим вовремя работу. Причину необходимо подтвердить документально.

Успешное прохождение испытаний - одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Выбрать изложение вместо сочинения имеют право учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.

В дальнейшем результаты могут учитываться при приеме абитуриентов. В этом случае вузы сами оценят сочинение в баллах.

Еще один дополнительный срок для написания итогового сочинения и изложения установлен на 8 апреля.

