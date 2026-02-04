В феврале школьникам будут включать Дениса Майданова и Людмилу Зыкину

В феврале в российских школах в рамках проекта «Мелодии вместо звонков» будут звучать музыкальные композиции, посвященные Дню защитника Отечества.

В программу войдут советские хиты и современные песни:

- «Защитники России» (исполнитель - Ольга Быкова);

- «На побывку едет молодой моряк» (Людмила Зыкина);

- «Экипаж - одна семья» (ВИА «Самоцветы»);

- «Я голосую за жизнь» (Денис Майданов, Хор Первых, детский музыкальный театр «Домисолька»).

«Музыка напомнит ребятам о значимости подвига предков и важности защиты Родины», - отметили в областном минобре.

Проект «Мелодии вместо звонков» стартовал в ноябре 2024 года. Он охватывает всю страну. Для учеников включают отрывки известных песен и классических произведений.

