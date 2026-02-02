Морозы в Пензенской области сохранятся до выходных

В Пензенской области в первую неделю февраля сохранятся морозы, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 2-го числа.

«В Сурском крае продолжит господствовать суровый антициклон с запада. В регион он будет поставлять холодный и сухой воздух с Арктики», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

На этом фоне существенных осадков не ожидается, но морозы станут усиливаться. Температура упадет на 8-13 градусов ниже климатической нормы.

На рабочей неделе по ночам столбики уличных термометров будут опускаться до -30...-33. Днем они покажут -18...-22. Сильные морозы отступят только в пятницу, 6 февраля.

Из-за аномальных холодов в регионе до 6-го числа действует оранжевый уровень погодной опасности (реальная угроза).