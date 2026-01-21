Рособрнадзор опубликовал минимальные баллы ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор обнародовал минимальные баллы ЕГЭ, которые одиннадцатиклассникам нужно набрать для получения аттестата.

Русский язык необходимо сдать на 24 балла (36 - минимальный порог для поступления в вуз), математику профильного уровня - на 27 баллов, базовую на «удовлетворительно».

Что касается предметов по выбору, то самый высокий порог у обществознания - 42 балла. По информатике нужно получить 40 баллов, по географии - 37, по биологии, физике и химии - 36, по истории и литературе - 32, по иностранным языкам - 22.

Ранее Минобрнауки РФ определило минимальное количество баллов, необходимое для поступления в вуз в 2026-м.

Порог по таким предметам, как русский язык, математика профильного уровня, география, литература, обществознание, оставили на уровне 2025 года. По первым четырем дисциплинам это 40 баллов, а по обществознанию - 45.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по химии и биологии увеличили с 39 до 40 баллов, по физике - с 39 до 41 балла, по информатике - с 44 до 46, по истории - с 36 до 40, а по иностранному языку - с 30 до 40.