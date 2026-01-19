Учеников школы с. Кижеватово переведут в Степановку

Учеба

Учеников школы с. Кижеватово переведут в Степановку
Печать
Telegram

В 2026 году в школе имени Героя Советского Союза А. М. Кижеватова в Бессоновском районе проведут капитальный ремонт. Работы планируют начать 16 марта и закончить 24 июля.

Учеников школы с. Кижеватово переведут в Степановку

Пока они не закончатся, занятия будут проходить в Степановке, начальным классам предоставят помещения в детском саду.

«Важный нюанс - введение второй смены, но этот вопрос также согласован с родителями. Младшие школьники продолжат учиться по обычному графику, а старшеклассники будут планомерно готовиться к выпускным экзаменам», - заверили в областном минобре.

Учеников школы с. Кижеватово переведут в Степановку

В учреждении обновят окна, входную группу, крыльцо и все запасные выходы, утеплят и покрасят фасад. Внутри здания намечены полная замена систем отопления ремонт водопровода, канализации и санузлов на каждом этаже, пищеблока (стены и электропроводка), переукладка полов, отладка освещения.

Учеников школы с. Кижеватово переведут в Степановку

По словам директора школы Ивана Пчелинцева, заведение, где обучаются 292 человека, не ремонтировали с самого открытия в 1967 году. Дизайнерское решение выбрано совместно с родителями.

Контракт с подрядчиком заключили 8 декабря прошлого года. Стоимость работ - 75 млн 347 тыс. 110 рублей 17 копеек (изначально было заявлено 82 млн 799 тыс. 22).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
школа ремонт ученик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!