Учеников школы с. Кижеватово переведут в Степановку

В 2026 году в школе имени Героя Советского Союза А. М. Кижеватова в Бессоновском районе проведут капитальный ремонт. Работы планируют начать 16 марта и закончить 24 июля.

Пока они не закончатся, занятия будут проходить в Степановке, начальным классам предоставят помещения в детском саду.

«Важный нюанс - введение второй смены, но этот вопрос также согласован с родителями. Младшие школьники продолжат учиться по обычному графику, а старшеклассники будут планомерно готовиться к выпускным экзаменам», - заверили в областном минобре.

В учреждении обновят окна, входную группу, крыльцо и все запасные выходы, утеплят и покрасят фасад. Внутри здания намечены полная замена систем отопления ремонт водопровода, канализации и санузлов на каждом этаже, пищеблока (стены и электропроводка), переукладка полов, отладка освещения.

По словам директора школы Ивана Пчелинцева, заведение, где обучаются 292 человека, не ремонтировали с самого открытия в 1967 году. Дизайнерское решение выбрано совместно с родителями.

Контракт с подрядчиком заключили 8 декабря прошлого года. Стоимость работ - 75 млн 347 тыс. 110 рублей 17 копеек (изначально было заявлено 82 млн 799 тыс. 22).