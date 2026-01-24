Подсчитано количество студентов в пензенских вузах

Пензастат в преддверии Дня студента, который отмечается в воскресенье, 25 января, опубликовал данные о числе юношей и девушек, обучавшихся в колледжах и вузах региона в 2025 году.

Всего в учреждениях среднего профессионального образования насчитывалось 32 685 человек, 51,5% из них - юноши, 48,5% - девушки. 94,5% выбрали очную форму обучения.

99,4% студентов колледжей - это граждане России, 0,6% - других стран. Большинство обучающихся иностранцев - граждане Таджикистана (54,8%).

В 2025 году в учреждения среднего профессионального образования поступили 10 154 человека, а выпустились 8 858.

Что касается пензенских вузов, то число студентов в них составило 31 741. Из них доля юношей - 51,3%, девушек - 48,7%.

На очной форме обучения находились 63,4% студентов, на заочной - 28,3%, на очно-заочной - 8,3%.

89,2% обучающихся - россияне или лица без гражданства, 10,8% - иностранцы. Доли юношей и девушек из других стран распределились следующим образом: 22,9% прибыли из Таджикистана, 20,9% - из Туркменистана, 20,1% - из Индии, 21,4% - из иных государств. Также в регионе получают высшее образование граждане Китая (8,6%) и Марокко (6,1%).

В прошлом году на обучение в вузы приняли 9 206 человек. Диплом об образовании получили 6 145.