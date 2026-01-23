Сайты с готовыми домашними заданиями готовятся запретить

Сайты с готовыми домашними заданиями готовятся запретить
Министерство Просвещения РФ подготовило законопроект о запрете распространять в интернете готовые решения домашних заданий из школьных учебников, а также заданий всероссийской школьной олимпиады. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

В министерстве предложили запретить распространение информации о контрольно-измерительных материалах, методах решения учебных заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень.

Исключением станут данные, которые уже есть в самих учебниках и их электронных версиях.

Кроме того, хотят ограничить публикацию в соцсетях готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников, предусматривающей преимущества для победителей и призеров при поступлении в вузы.

Сайты с готовыми домашними заданиями пользуются большой популярностью у школьников. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов поддержал запрет таких ресурсов.

