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Учеба

В Пензенской области еще одна школа стала малокомплектной

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В Пензенской области утвердили перечень малокомплектных школ на 2025 год. Образовательных учреждений в нем стало на 1 больше, чем раньше.

Малокомплектным считается учебное заведение без параллельных классов. Такие, как правило, располагаются в небольших населенных пунктах и позволяют детям не тратить время на дорогу до более крупного учреждения.

В перечень вошли 3 школы и 2 филиала:

- СОШ г. Кузнецка-8 (относится к Кузнецку), в ней с 1-го по 11-й класс учатся 113 детей;

- ООШ № 10 г. Каменки - филиал СОШ № 5 имени П. Д. Киселева г. Каменки (36 детей, 3 класса);

- СОШ р. п. Верхозим - филиал СОШ имени Героя Советского Союза А. Е. Махалина с. Махалино Кузнецкого района (102 ученика, 11 классов);

- СОШ имени Героя Советского Союза А. А. Винокурова р. п. Сура Никольского района (172 ребенка, 11 классов);

- НОШ-ДС р. п. Чаадаевка Городищенского района (58 детей, 4 класса).

Последнего учреждения в прошлогоднем списке не было.

Для сравнения: в 2016-м в регионе работало 38 малокомплектных школ и 65 филиалов, в них учились 3 603 человека. В таких учебных заведениях, где за партами сидят от 5 до 18 детей, было сформировано 724 класса.

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