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Учеба

В Пензенской области стало на 11 стобалльников больше

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В Пензенской области еще 11 школьных работ оценены 100 баллами. Новые данные о предварительных результатах сдачи ЕГЭ в четверг, 27 июня, опубликовал региональный минобр.

7 выпускников (все из областного центра) получили высший балл на госэкзамене по истории. Этот предмет сдавали 703 человека, более 17% из них показали высокобалльный результат.

ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов сдал 1 ученик из 384 - выпускница финансово-экономического лицея № 29 г. Пензы.

Еще 1 участница - выпускница школы села Татарский Канадей Кузнецкого района - заработала 100 баллов на экзамене по биологии. Свои знания демонстрировали 858 человек, 11% из них получили 81 и более баллов.

Кроме того, по результатам сдачи ЕГЭ в резервные дни выявлены еще 2 стобалльника: 1 по обществознанию и 1 по литературе.

Таким образом, по итогам 11 экзаменов в Пензенской области насчитывается 52 стобалльника: 14 - по русскому языку, 12 - по химии, по 7 - по профильной математике и истории, 4 - по физике, 3 - по литературе, 2 - по обществознанию, по 1 - по информатике, английскому языку и биологии. По географии, как и в прошлом году, набрать 100 баллов не удалось никому.

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