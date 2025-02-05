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Общество

Для студентов-медиков хотят ввести обязательную отработку

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Минздрав РФ предложил внести поправки в закон «Об образовании». Изменения предполагают, что выпускникам медвузов и колледжей, обучавшихся за счет бюджета, придется несколько лет поработать на общество.

Об инициативе пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции. Выпускников планируют направлять в государственные медучреждения или же частные клиники, включенные в систему ОМС. Молодым врачам придется отработать 3 года, а специалистам со средним медобразованием - 2 года.

Предполагается, что выпускники должны будут устроиться на работу в течение 1 года после завершения обучения. Если они этого не сделают, то им придется компенсировать в двойном размере затраты на их профессиональную подготовку. При этом начинающие специалисты сами смогут выбрать регион и медицинскую организацию, в которой хотят трудиться.

«Отметим, подготовка студента-медика обходится госбюджету в среднем в 203,1 тыс. руб. в год. Исходя из этих цифр, штраф может составить около 2,5 млн руб. Порядок мониторинга трудоустройства будет установлен правительством», - пишет издание.

В Пензенской области, как и по всей России, отмечается дефицит врачей и медиков со средним образованием. Сообщалось, что в регионе в ближайшие годы надеются устранить эту проблему. Помочь в ее решении должны юноши и девушки из целевого набора.

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