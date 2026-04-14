Вдовы участников СВО смогут поступать в вузы без экзаменов

Во вторник, 14 апреля, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о квотах на поступление в вузы без вступительных экзаменов для вдов участников СВО.

Сейчас такое право есть у самих бойцов и их детей.

«В соответствии с документом право на прием в вузы по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований в пределах отдельной квоты получат вдовы и вдовцы участников СВО, а также граждан, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах», - уточнили в Госдуме.

Воспользоваться льготой вдовы (вдовцы) могут, если не вступили в новый брак.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается: необходимость предоставления права на поступление в вузы по отдельной квоте вызвана тем, что супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении из-за потери кормильца. Требуется обеспечить им возможность получения образования, переподготовки, а иногда и получения профессии впервые, чтобы обеспечить достойную жизнь семьи.