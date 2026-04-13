В Богословке за 2 года капитально отремонтируют школу

В школе им. С. А. Суркова в селе Богословка Пензенского района с мая начнется первый этап капитального ремонта. Он будет идти до сентября. Работы запланированы на время каникул, чтобы не мешать образовательному процессу.

На первом этапе частично отремонтируют кровлю, обновят фасад и заменят оконные блоки.

Второй этап намечен на аналогичный период в 2027 году. «Внутри здания полностью заменят все инженерные сети: отопление, вентиляцию, водопровод, канализацию и электропроводку. Кроме того, в помещениях проведут общестроительные работы, установят новую пожарную сигнализацию», - перечислили в министерстве образования.

Для школы закупят мебель, технику и наглядные пособия. Поставщиков выберут в январе-феврале 2027 года.

«Технику и мебель привезут в июле, чтобы полностью подготовить кабинеты к началу учебного года», - уточнили в минобре.

Школа в Богословке рассчитана на 1 117 мест, учатся в ней 558 человек.