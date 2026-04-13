В Пензе отчисленная студентка не смогла восстановиться через суд

В Пензе отчисленная студентка не смогла восстановиться через суд
В Пензе 22-летняя девушка не смогла через суд добиться восстановления в институте, откуда ее отчислили за академическую задолженность.

Она пояснила, что работает как индивидуальный предприниматель (государственный поставщик) и из-за большой загруженности подала заявление на академический отпуск.

Однако вуз отказал в его предоставлении и отчислил студентку из учебного заведения.

Как оказалось, у девушки было 20 академических задолженностей за 3 сессии и она не закрыла их в установленные сроки.

Изучив материалы дела, Первомайский районный суд посчитал приказ об отчислении законным и не удовлетворил иск.

Не согласившись с этим, девушка подала апелляционную жалобу, но коллегия оставила решение без изменения, сообщили в Пензенском областном суде.

