Сетевое издание|18+|Пятница|28 мар 2025|21:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В Пензе закончили принимать заявки на строительство новой школы

Печать
Telegram

В Пензе завершился прием заявок на строительство школы на улице Побочинской. Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок.

Школа будет рассчитана на 550 мест. Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем, - 1 303 261 471 рубль 90 копеек.

Рассмотреть и оценить заявки должны до 1 апреля, а 2-го числа - подвести итоги.

Сроки выполнения работ по строительству - с 1 мая 2025 года по 20 декабря 2027-го.

Согласно бюджету, принятому в декабре прошлого года, на финансирование сферы образования в 2025-м заложено более 24,9 миллиарда рублей. Помимо возведения школы на Побочинской, средства направят на строительство учебного заведения на 1 100 мест в 7-м микрорайоне Арбеково, а также на организацию бесплатного горячего питания учеников начальных классов, капремонт Пензенского колледжа архитектуры и строительства, школ и детсадов, модернизацию детских оздоровительных лагерей «Чайка», «Меридиан».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте