В Пензе закончили принимать заявки на строительство новой школы

28.03.2025 | 20:23

В Пензе завершился прием заявок на строительство школы на улице Побочинской. Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок.

Школа будет рассчитана на 550 мест. Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем, - 1 303 261 471 рубль 90 копеек.

Рассмотреть и оценить заявки должны до 1 апреля, а 2-го числа - подвести итоги.

Сроки выполнения работ по строительству - с 1 мая 2025 года по 20 декабря 2027-го.

Согласно бюджету, принятому в декабре прошлого года, на финансирование сферы образования в 2025-м заложено более 24,9 миллиарда рублей. Помимо возведения школы на Побочинской, средства направят на строительство учебного заведения на 1 100 мест в 7-м микрорайоне Арбеково, а также на организацию бесплатного горячего питания учеников начальных классов, капремонт Пензенского колледжа архитектуры и строительства, школ и детсадов, модернизацию детских оздоровительных лагерей «Чайка», «Меридиан».