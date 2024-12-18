Принят бюджет Пензенской области на 2025 год

18.12.2024 | 11:24

В среду, 18 декабря, депутаты Законодательного собрания на сессии приняли бюджет Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов во втором и окончательном чтении.

С учетом доработки доходы бюджета на 2025-й составят 96 млрд 305,1 млн рублей, расходы - 102 млрд 532,6 млн, дефицит - 6 млрд 227,5 млн.

На дорожную деятельность и транспорт заложено почти 14,7 млрд. На отрасль культуры - более 2 млрд, в том числе запланированы траты на модернизацию библиотеки в Нижнем Ломове, капремонт музея хрусталя в Никольске, крыши здания областной филармонии, детской школы искусств Земетчинского района.

На спорт выделят 1,3 млрд рублей, на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры - более 2 млрд рублей.

В сфере соцподдержки запланированы расходы в размере 13,6 млрд рублей. Деньги пойдут на расширение программы оказания госпомощи на основании соцконтракта, создание системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, проект по повышению рождаемости, поддержку семей с детьми.

В области здравоохранения общая сумма расходов составит почти 18,5 млрд рублей. Запланированы модернизация первичного звена, профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний, создание женских консультаций, закупка изделий для медицинской реабилитации, организация центров здоровья для взрослых на базе ЦРБ и др.

На сферу образования заложено более 24,9 млрд. Деньги в том числе направят на организацию бесплатного горячего питания начальных классов, строительство школы на 1 100 мест в 7-м микрорайоне Арбеково и на 550 мест на улице Побочинской, капремонт Пензенского колледжа архитектуры и строительства, школ и детсадов, модернизацию детских оздоровительных лагерей («Чайка», «Меридиан»).

В планируемом периоде объем доходов прогнозируется на уровне 97 млрд 646 млн рублей в 2026 году и 101 млрд 159,6 млн - в 2027-м. Расходы - 99 млрд 32,7 млн и 102 млрд 546,3 млн соответственно. Дефицит в оба года заложен в размере 1 млрд 386,7 млн рублей.