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Учеба

В Пензенской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

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В пятницу, 21 марта, в Пензенской области, как и во всей России, стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Предполагается, что в нем примут участие 15 человек.

В первый день будет проводиться экзамен по географии и литературе; 25 марта - по русскому языку; 28-го - по математике базового и профильного уровней; 1 апреля - по биологии, иностранным языкам (письменная часть) и физике; 4-го - по иностранным языкам (устная часть); 8-го - по информатике и обществознанию; 11-го - по истории и химии.

Предусмотрены резервные дни:

- 14 апреля - русский язык;

- 17 апреля - математика;

- 18 апреля - биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика;

- 21 апреля - география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия.

Экзамены проведут на базе Губернского лицея. В это время ЕГЭ, как правило, сдают спортсмены, у которых индивидуальный график образовательной работы.

Ранее сообщалось, что в основной период (с 23 мая по 4 июля) в Пензенской области ЕГЭ будут сдавать 5 112 человек: 4 860 - выпускники текущего года, 172 - выпускники прошлых лет, 59 - учащиеся профессиональных образовательных организаций, 11 - выпускники, не завершившие среднее общее образование.

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