В минобре высказались о досрочных каникулах в Пензенской области

10.03.2025 | 10:54

В родительских чатах на протяжении нескольких дней распространяется информация о досрочном старте весенних каникул в школах Пензенской области из-за подъема уровня заболеваемости ОРВИ среди детей.

В понедельник, 10 марта, в региональном министерстве образования прокомментировали ситуацию.

«Принятие решения о приостановлении учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (досрочном роспуске на каникулы или их продлении), осуществляется по предложениям (предписаниям) органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор на территории субъекта Российской Федерации. По состоянию на 7.03.2025 такие предложения (предписания) от Управления Роспотребнадзора по Пензенской области не поступали», - высказались в минобре.

Весенние каникулы по плану должны продлиться с 24 по 30 марта.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области увеличилось число образовательных организаций, закрытых на карантин из-за ОРВИ. По состоянию на 6 марта были распущены ученики 11 заведений в районах, 7 школ в Пензе (№ 3, 35, 42, 50, 59, 64, школа-интернат № 1) и один из корпусов гимназии «САН».

Кроме того, карантин объявлялся в 823 классах 114 учреждений, из них в Пензе - 436 классов в 58 школах.