Семь школ Пензы закрыли на карантин из-за ОРВИ

06.03.2025 | 17:07

В Пензенской области увеличилось число школ, закрытых на карантин из-за ОРВИ. По данным регионального министерства образования на четверг, 6 марта, в районах распущены ученики 11 заведений.

В управлении образования областного центра сетевому изданию «ПензаИнформ» уточнили, что в городе, по состоянию на 17:00 6-го числа, на карантин закрыли 7 школ (№ 3, 35, 42, 50, 59, 64, школу-интернат № 1), а также 1-й корпус гимназии «САН».

Из-за распространения респираторной инфекции распустили 823 класса в 114 образовательных учреждениях, из них в Пензе - 436 классов в 58 школах.

Из-за ОРВИ закрыли 48 групп в 29 детских садах.

Неделю назад в регионе из-за карантина не было уроков в 14 школах, по домам распустили учеников 530 классов в 104 заведениях.