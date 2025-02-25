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Учеба

Названы предметы, которые решили сдать пензенские 11-классники

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Самым популярным из необязательных предметов для сдачи ЕГЭ в 2025 году, как обычно, будет обществознание. Его выбрали 46,5% выпускников, сообщил и. о. министра образования Пензенской области Алексей Фомин на брифинге во вторник, 25 февраля.

На второе место третий год подряд выходит информатика, ее выбрали 26% участников ЕГЭ, на третьем - биология, 20,5%.

19% заявлений подано на сдачу физики, 17 % - истории, 14% - химии.

9% выпускников решили продемонстрировать знания по английскому языку, 6% - по литературе, 3,6% - по географии.

3 выпускника выбрали для сдачи китайский язык.

Ранее стало известно, что в этом году основной период ЕГЭ будет проходить с 23 мая по 23 июня. Досрочно экзамен по русскому проведут 25 марта, по математике - 28-го. Пересдать первый экзамен можно 4 сентября, второй - 8-го.

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