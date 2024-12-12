Утверждено окончательное расписание ЕГЭ в 2025 году

12.12.2024 | 10:04

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ в 2025 году. Совместные приказы ведомств были зарегистрированы Минюстом 10 декабря.

Досрочный период экзаменационной кампании среди 11-классников стартует 21 марта и продлится до 21 апреля. Предметы распределены так:

- 21 марта - география и литература;

- 25 марта - русский язык;

- 28 марта - математика базового и профильного уровней;

- 1 апреля - биология, иностранные языки (письменная часть), физика;

- 4 апреля - иностранные языки (устная часть);

- 8 апреля - информатика и обществознание;

- 11 апреля - история и химия.

Резервные даты:

- 18 апреля - биология, иностранный язык (письменная часть), литература, обществознание, физика;

- 21 апреля - география, иностранный язык (устная часть), информатика, история, химия.

Основной период пройдет с 23 мая по 23 июня. График такой:

- 23 мая - история, литература и химия;

- 27 мая - математика базового и профильного уровней;

- 30 мая - русский язык;

- 2 июня - обществознание, физика;

- 5 июня - биология, география и иностранные языки (письменная часть);

- 10 и 11 июня - иностранные языки (устная часть), информатика.

Резервные даты:

- 16 июня - география, литература, обществознание, физика;

- 18 июня - иностранный язык (устная часть), история, химия;

- 19 июня - биология, иностранный язык (письменная часть), информатика;

- 23 июня - экзамены по всем учебным предметам.

3 и 4 июля - дни пересдачи, инициированные в прошлом году Президентом РФ Владимиром Путиным.

Дополнительный период - с 4 по 23 сентября (для тех, кто не смог сдать ЕГЭ в основной период или получил неудовлетворительный результат по обязательным предметам). График таков:

- 4 сентября - русский язык;

- 8 сентября - математика базового уровня;

- 23 сентября - математика базового уровня, русский язык.

В Пензенской области в 2024 году было 53 стобалльные работы. Впервые сразу 15 учеников получили высшую отметку по русскому языку, однако средний балл по сравнению с прошлым годом снизился.