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Учеба

Учителям предусмотрят денежное вознаграждение за успехи детей

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В новой стратегии образования предусмотрят денежные вознаграждения учителям, чьи воспитанники покажут выдающиеся результаты.

Об этом в среду, 25 декабря, сообщается в телеграм-канале Рособрнадзора. Сейчас вопрос выплат педагогам прорабатывается с Федеральной налоговой службой. Какие именно успехи учащихся можно будет считать достойными вознаграждения, пока неясно.

«Речь не идет об успехах уровня «пятерок» в аттестате и 100 баллах на ЕГЭ. Эксперты будут рассматривать именно выдающиеся успехи - на уровне региона или страны, так называемые «отложенные результаты», которые видны далеко не сразу по окончании школы. Усердные и целеустремленные личности также способны добиться значительных успехов, которые не всегда доступны только отличникам. Условно, вознаграждение может получить учитель, воспитавший будущего победителя международной олимпиады, лауреата премии Филдса или юного «нобеля», - пишет «Российская газета» со ссылкой на свои источники.

Над новой стратегией образования, рассчитанной до 2036 года с перспективой продления до 2040-го, сейчас активно трудятся 15 рабочих групп. Планируется, что в марте 2025-го документ представят Администрации Президента.

Ранее стало известно, что в рамках этой стратегии собираются отменить репетиторов. Готовить учеников к ЕГЭ и ОГЭ смогут сами учителя, ведь зачастую репетиторами являются либо работающие педагоги, либо вышедшие на пенсию.

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