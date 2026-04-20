В управлении образования пояснили, обязательна ли трудовая четверть

Летняя трудовая практика в школах (так называемая пятая, трудовая четверть) является обязательной для прохождения, если она включена в учебный план и основную образовательную программу, сообщили в Управлении образования Пензы.

Привлечение к труду, не предусмотренному планом и программой, осуществляется в соответствии с требованиями трудового законодательства. «Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами школы», - пояснили в управлении.

Порядок прохождения практики должен также регламентироваться локальным актом.

Ученики обязаны проходить летнюю трудовую практику по графику, который утвержден директором.

При этом администрация должна заранее предоставлять список дат, чтобы родители могли выбрать удобное для них и ребенка время.

Если сроки прохождения практики совпадают с запланированным семьей отпуском, можно обратиться к директору школы с заявлением об их переносе.